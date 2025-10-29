FOTO - Un giovane della Fiorentina entra nella scuderia di Fali Ramadani
(da Instagram: @majkol.luka)
Novità per un giovanissimo centravanti delle giovanili della Fiorentina. Un calciatore della selezione Under 17 entra a far parte di un'importante scuderia dei procuratori, quella di Fali Ramadani.
Novità per il giovanissimo Majkol Luka
Majkol Luka, centravanti albanese classe 2009, ha cambiato agente e si è affidato proprio all'agenzia di Ramadani, Lian Sports. Ci sono tutti i margini per una carriera molto promettente, visti i segnali offerti in maglia viola e lo spazio conquistato con l'Albania Under 17, con cui ha già segnato la prima rete.
Il centravanti viola si affida a Ramadani
Ecco l'annuncio ufficiale su Instagram:
