FOTO - Un giovane della Fiorentina entra nella scuderia di Fali Ramadani

Novità per un giovanissimo centravanti delle giovanili della Fiorentina. Un calciatore della selezione Under 17 entra a far parte di un'importante scuderia dei procuratori, quella di Fali Ramadani.

Novità per il giovanissimo Majkol Luka

Majkol Luka, centravanti albanese classe 2009, ha cambiato agente e si è affidato proprio all'agenzia di Ramadani, Lian Sports. Ci sono tutti i margini per una carriera molto promettente, visti i segnali offerti in maglia viola e lo spazio conquistato con l'Albania Under 17, con cui ha già segnato la prima rete.

Il centravanti viola si affida a Ramadani

Ecco l'annuncio ufficiale su Instagram: