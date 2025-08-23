A Cagliari la Fiorentina è temuta: "Commisso ha dimostrato che vuole alzare l'asticella. Ecco cosa mi aspetto dalla partita di domani"

L’ex difensore di Ascoli e Cagliari Francesco Zanoncelli, alla viglia della sfida tra Fiorentina e Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista a cagliari.net. Questi alcuni dei temi toccati:

“Quella di Piccoli è stata una cessione importante anche dal punto di vista economico. Lui è un attaccante che ha delle ottime prospettive di carriera. Ora, io non conosco bene le caratteristiche degli uomini che compongono il pacchetto avanzato del Cagliari: non so se abbiano le stesse qualità tecniche e fisiche del partente Piccoli. Credo però che la società e l’allenatore abbiano le idee molto chiare sulla necessità – o meno – di trovare subito un sostituto”.

“Il Cagliari inizia il campionato con una rosa profondamente rinnovata”

Ha anche aggiunto: “Quel che è certo è che il Cagliari ha cambiato molte pedine rispetto alla scorsa stagione, compreso l’allenatore: di Pisacane, un giovane emergente, parlano tutti molto bene. Domani, contro la Fiorentina, la squadra approccerà il campionato con una rosa profondamente rinnovata. Però ora come ora è presto per indicare quali potrebbero essere le lacune da colmare: nessuno meglio dei dirigenti e del mister conoscono pregi e difetti dei calciatori attualmente a disposizione”.

“La Fiorentina è uscita allo scoperto dichiarando le proprie aspirazioni”

Un commento anche sulla Fiorentina: “Io credo che quest’anno i viola siano proprio usciti allo scoperto, dichiarando esplicitamente le loro aspirazioni. Commisso vuole alzare l’asticella e puntare a chiudere il campionato tra le prime cinque-sei squadre. Stefano Pioli è un mister di esperienza e di grande valore, mentre a livello di organico sono stati fatti degli acquisti mirati. La difesa ha mantenuto l’ossatura dell’anno scorso: i principali innesti sono stati effettuati a centrocampo e in attacco. Ripeto, la Fiorentina stavolta non si nasconde e coltiva legittime ambizioni europee”.

“Ecco cosa mi aspetto dalla partita di domani”

Ha poi concluso parlando della sfida di domani: “Domani la cosa più importante sarà muovere la classifica. All’esordio in campionato è fondamentale fare punti per acquisire certezze dal punto di vista psicologico e per iniziare la stagione col piede giusto. Quindi non dico che il Cagliari dovrà cercare di limitare i danni, ma da parte dell’undici di Pisacane mi aspetto una partita accorta contro un avversario di sicura qualità. I rossoblù cercheranno di sfruttare le opportunità da gol che sapranno costruirsi specialmente su palla riconquistata e grazie alle ripartenze veloci: il modo migliore per mettere in difficoltà la retroguardia viola".