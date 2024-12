“A Firenze mi sono sentito a casa fin dal primo minuto”. Così Robin Gosens ha parlato a DAZN dopo l'ultima vittoria contro il Cagliari. Un legame già profondo, quello tra il terzino viola e Firenze, con l'ex Union Berlino arrivato in viola in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Condizioni che riguardano le presenze e al raggiungimento del 50% di queste, per il tedesco scatterà l'obbligo di riscatto. Le cifre dicono 500mila euro già spesi per il prestito più 7,5 milioni di euro per un riscatto ormai certo. Numeri che sanno di colpo pesantissimo per la qualità del giocatore.

Come scrive tuttomercatoweb.com, c'è da immaginare che anche lo stesso calciatore non veda l'ora che il club viola alzi la cornetta per contattare l'Union Berlino e confermarlo a Firenze. Anche prima del tempo.