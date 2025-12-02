Malusci: “Giocatori della Fiorentina timorosi ed impauriti, contestarli sarebbe deleterio. Vanoli, non si può cambiare qualcosa?”

A Toscana TV ha parlato l’ex difensore viola Alberto Malusci, che spaziando tra le varie tematiche di casa Fiorentina si è soffermato sulle variegate ed enormi difficoltà della squadra gigliata.

‘Ora inizia un micro campionato per la Fiorentina’

“Giovedì scorso con l’Aek è stata una roba imbarazzante, ora c’è soltanto da stare vicini alla squadra. Con l’Atalanta si è vista la Fiorentina un capellino meglio, ma quando la Dea alzava i giri dava sempre l’impressione di poter far male. Da Sassuolo deve iniziare il micro campionato viola: la Fiorentina giocherà contro squadre abbordabili e si vedrà se uscirà o meno da questa situazione. Serve maggiore cattiveria, soprattutto in zona gol, e a gennaio occorre intervenire sul mercato”.

‘Il cambio di allenatore non ha portato una scossa’

“La Fiorentina ora ha bisogno di tutti, dagli opinionisti ai tifosi. Oggi andare a trovare un capro espiatorio non ha senso. Se la squadra avesse personaggi di spessore, di personalità, magari una contestazione potrebbe essere anche recepita. Invece ci sono giocatori timorosi e impauriti ed andare a contestarli sarebbe deleterio, peggiorerebbe le cose. Il cambio di allenatore non ha portato una scossa, i moduli certamente non vincono le partite, ma se si fanno giocare sempre gli stessi undici cercando sempre le stesse soluzioni… si può cambiare qualcosa? Oggi la difesa a tre ti ha portato a fare poco”.