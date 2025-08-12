Sofyan Amrabat, centrocampista con un passato alla Fiorentina, è uscito vincente dalla sfida casalinga contro il Feyenoord valevole per il terzo turno di qualificazione alla prossima Champions League, eliminando gli olandesi con un 6-4 complessivo. Nell'intervista post partita, il marocchino ha anche paragonato il ‘calore’ del tifo turco rispetto a quello del suo passato, tra cui anche quello viola.

‘Mai giocato in uno stadio come quello del Fenerbahce’

“Ho sentito dolore nel primo tempo, ma quando il mister all'intervallo mi ha chiesto se potevo continuare, ho detto che avrei giocato questa partita, anche se con una gamba sola. Ho preso degli antidolorifici e ho continuato a giocare. Ho giocato nel Feyenoord, nel Manchester United e nella Fiorentina: non voglio parlare male dell'atmosfera negli stadi di queste squadre, ma la migliore che abbia mai vissuto è quella del nostro stadio. Giocare qui è difficile per qualsiasi avversario”.