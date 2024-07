Massimo Orlando: "Conoscendo la politica della Fiorentina, temo che se arrivasse Colpani poi partirebbe Nico"

Massimo Orlando ha parlato a Radio Serie A delle mosse di mercato della Fiorentina: “Kean deve capire che Firenze è una grande occasione per lui. Ha qualità inespresse, ha avuto qualche problema alla Juventus ma come giocatore non si discute“.

Pongracic?

“Mi piace perché sa impostare da dietro, ha le qualità tecniche giuste per poterlo fare".

Colpani?

"Mi piace ma temo che se dovesse arrivare, partirebbe Nico Gonzalez. Difficile vederli insieme a Firenze conoscendo la politica della Fiorentina“.