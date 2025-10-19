La probabile formazione del Milan: Allegri mette insieme un 11 con tantissime defezioni. Mancano quasi tutti i top

Si avvicina per il Milan di Allegri il ritorno in campo dopo una pausa per le nazionali al limite del tragico per i colori rossoneri. Prima Pulisic, poi Rabiot e anche Estupinan. Infine anche Nkunku.

Tantissimi assenti. E pensare che…

Sono questi i nomi dei giocatori che Allegri non avrà a disposizione contro la Fiorentina per infortunio. E pensare che Saelemaekers ha recuperato in tempi record dal un acciacco. E così Allegri ha dovuto rivedere quasi tutta la formazione titolare. Spazio a Bartesaghi e Ricci. Davanti c'è Leao con Loftus-Cheek.

La probabile formazione

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao.