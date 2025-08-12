Il Cagliari tratta con la Fiorentina per un esubero viola e sorpassa la concorrenza
Arrivano conferme sulla fine dell'avventura fiorentina di Antonin Barak, centrocampista viola che non fa più parte del progetto gigliato. Secondo quanto scrive sportwin.cz, il Cagliari starebbe trattando direttamente con la Fiorentina e con il giocatore per provare a prenderlo in prestito.
Superata la concorrenza
Superata al momento la concorrenza dell'Hellas Verona, che si era mossa per un possibile ritorno in gialloblù del ceco. Un ruolo fondamentale potrebbe svolgerlo Yerry Mina, ex compagno del centrocampista che ora gioca in Sardegna.
Le tempistiche della decisione
Una decisione sul suo futuro potrebbe arrivare negli ultimi giorni del mercato estivo, ma la fine del suo tempo da giocatore a Firenze sembra essere arrivata.
