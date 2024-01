Zurkowski potrebbe tornare, lo vuole Corsi. E Baldanzi che fa?

Zurkowski potrebbe tornare

Notizia di mercato intrigante quella che proviene da Sky Sport. L’Empoli sarebbe molto propenso a riportare in Toscana il trequartista dello Spezia Szymon Zurkowski, ex Fiorentina. A causa del suo ingaggio, lo Spezia è disposto a lasciarlo andare, con il polacco che vuole tornare nel calcio che conta.

Si libera Baldanzi?

A quel punto, l'Empoli con un trequartista in più, potrebbe liberare Tommaso Baldanzi, pezzo pregiato del club di Corsi, fermato da presunti infortuni negli ultimi tempi. Si ricorda che in estate c'era stata la possibilità di arrivare alla Fiorentina, se non che il mancato passaggio di Castrovilli in Inghilterra fece naufragare tutto. C'è comunque da considerare la volontà del patron Corsi di mettere a segno un cospicuo incasso con Baldanzi.