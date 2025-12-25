Ma cosa fischiate?

Ormai è chiaro: ad ogni azione della Curva Fiesole, corrisponde una reazione, spesso non uguale, molto spesso contraria. E' successo anche durante l'ultima partita della Fiorentina contro l'Udinese, quando la parte calda del tifo viola aveva annunciato uno sciopero di 20 minuti per contestare una squadra sempre più ultima in classifica in campionato e che non sapeva più vincere.

Reazione dura

Alla decisione aveva fatto seguito un duro comunicato della curva, nella quale venivano attaccati tutti: da Commisso a Ferrari, fino all'allenatore e ai giocatori. La situazione era al limite e, dopo un silenzio dietro il quale si celava la speranza che le cose potessero migliorare, anche il tifo organizzato ha preso una posizione chiara e dura. La più pesante, sicuramente.

Fischi

Dopo i 20 minuti di silenzio da parte della curva contro l'Udinese, dietro alla porta dell'Udinese sono piovuti fumogeni e torce, che sono costati una multa salata alla Fiorentina. Gran parte di Maratona e Tribuna hanno reagito con fischi di disapprovazione. A fine match, dopo il 5-1 viola e la prima vittoria gigliata dopo 16 gare di Serie A, altri fischi. Questa volta per i giocatori da parte della Curva Ferrovia, con il gruppo squadra che era andata come ormai di consueto sotto il settore caldo viola.

Si aspettavano gli applausi?

E anche a questo giro, apriti cielo: giornalisti che danno lezioni di tifo, reazioni da ogni dove, disapprovazione da parte di altri tifosi viola, ecc. Dunque ricapitolando. Contestano, non va bene perché la squadra è in difficoltà; non contestano, sono parte del problema perché accettano lo scempio visto fino ad ora. Fanno comunicati, non va bene perché non sta a loro prendere decisioni; non li fanno, non va bene perché non si espongono e rimangono sempre in silenzio. Della serie: accontentarvi tutti è dura. Meno male non si è mai trattato di accontentare qualcuno. E chi dopo 15 partite senza vittoria si aspettava gli applausi a scena aperta, forse si è dimenticato dove è stata trascinata la Fiorentina in classifica in questa situazione della quale sono tutti responsabili. Anche solo per tenere la squadra sugli attenti...

Tutto il resto è noia

A Parma la prova del nove. Ancora una finale, più importante delle altre. Una costante: il tifo viola. Saranno più di 3000 i fiorentini al Tardini. Tutto il resto è noia, cantava Califano.