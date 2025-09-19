Si è appena concluso l'anticipo di Serie A del venerdì sera tra Lecce e Cagliari, con i sardi che si sono imposti in rimonta per 1-2.

La cronaca della gara

La partita si apre con il gol al 5' di Tiago Gabriel dei salentini, servito benissimo dal giocatore di proprietà della Fiorentina Sottil, che salta Esposito e mette al centro un cioccolatino da scartare per il compagno di squadra. I rossoblù crescono però con il trascorrere dei minuti e dopo alcune grandi parate di Falcone arriva il gol dell'ex attaccante della Fiorentina Belotti, che deposita in porta un pallone messo nel mezzo da Palestra. In pieno recupero di primo tempo Esposito centra il palo, ma è al 71' che il Cagliari trova il vantaggio: scivolata di Tiago Gabriel in area su Belotti e calcio di rigore che l'ex viola finalizza per il definitivo 2-1.

Come cambia la classifica

Il Cagliari allenato da Pisacane ottiene la sua seconda vittoria consecutiva e sale a quota 7, a +5 sulla Fiorentina, mentre il Lecce guidato da Di Francesco resta fermo a 1.

La NUOVA classifica di Serie A

Napoli 9, Juventus 9, Udinese 7, Milan 6, Cremonese 7, Roma 6, Atalanta 5, Cagliari 7, Como 4, Torino 4, Bologna 3, Inter 3, Lazio 3, Sassuolo 3, Fiorentina 2, Verona 2, Genoa 2, Lecce 1, Parma 1, Pisa 1.