E prima dell'esonero anche Grosso stava cambiando modulo: le basi da cui è partito Vanoli
Il centrocampo della Fiorentina riparte da Nicolò Fagioli, pronto a tornare protagonista contro il Napoli dopo i novanta minuti in panchina contro il Pisa in Coppa Italia. Il tecnico viola Paolo Vanoli può utilizzarlo nel doppio play o nella mediana a tre, ma l’attenzione è soprattutto sul 4-2-3-1.
Il tentativo di cambiamento di Grosso
Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il modulo era già stato provato dalla squadra durante la gestione di Fabio Grosso prima dell’esonero, per poi essere ereditato da Vanoli.
La base da cui è ripartito Vanoli
Contro il Napoli Vanoli si affiderà anche alla sua personalità e alla sua capacità di leggere le diverse fasi della partita. Il lavoro iniziato con Grosso potrebbe rappresentare una base importante, ma ora spetterà al nuovo tecnico valorizzarlo secondo le proprie idee tattiche.