VIDEO - Prosegue il periodo d'oro di Ikoné! L'ex Fiorentina dà il via alla rimonta sul Marsiglia di De Zerbi

Jonathan Ikoné sembra star vivendo un vero momento magico nella capitale francese. Ceduto dalla Fiorentina dopo tre anni senza aver lasciato il segno, l'ala francese sembra finalmente aver trovato continuità di rendimento e feeling con il gol.

La stagione di Ikoné

Arrivato all'ombra della Torre Eiffel questa estate, l'ex viola ha faticato a trovare spazio anche con il club parigino, ma dopo i primi mesi di ambientamento sembra essere definitivamente maturato. A dicembre era arrivata una tripletta in Coppa di Francia, competizione nel quale il Paris FC ha poi eliminato lo squadrone PSG grazie proprio ad un gol dell'ala ex viola.

Il gol al marsiglia

Nell'ultimo turno di campionato il francese ha realizzato un bel gol di testa che ha dato avvio alla rimonte dei parigini sul Marsiglia di De Zerbi. Una rete che ha riaperto la partita e che certifica la bontà del rendimento del esterno mancino in questo periodo della stagione.