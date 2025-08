FOTO - Sohm è in campo coi nuovi compagni: il primo allenamento con la Fiorentina

Simon Sohm è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista è arrivato dal Parma a titolo definitivo per 15 milioni + 1 di bonus. Lunedì lo svizzero è arrivato al Viola Park e ha ufficializzato il suo passaggio in viola, mentre ieri è volato in Inghilterra ad assistere all'amichevole contro il Nottingham.

Oggi, invece, è il momento di vedere Sohm all'opera assieme al resto dei compagni di squadra. Come testimoniano le immagini pubblicate dal club, oggi ha svolto la prima sessione di allenamento con la maglia della Fiorentina.

Ecco le istantanee: