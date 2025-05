La sconfitta dell’Olimpico non frena i tifosi della Fiorentina: settore ospiti del Penzo verso il sold out - FOTO

Nonostante la sconfitta di domenica scorsa all'Olimpico contro la Roma, che di fatto ha quasi azzerato le possibilità di una qualificazione alla prossima Champions League e complicato il discorso relativo ad un eventuale qualificazione all'Europa League, i tifosi della Fiorentina continuano a dimostrare il loro attaccamento alla squadra di Raffaele Palladino.

In attesa della semifinale con il Betis l'attenzione è gia al Venezia

In attesa del risultato della sfida di stasera contro il Real Betis, che potrebbe permettere alla Fiorentina di Rocco Commisso di raggiungere la terza finale europea consecutiva, i tifosi gigliati in vista della trasferta di lunedì prossimo contro il Venezia nelle ultime ore hanno di fatto polverizzato i biglietti disponibili per il settore ospiti dello Stadio Penzo.

Invasione viola allo Stadio Penzo: settore ospiti tutto esaurito

La vendita libera del settore ospiti, nonostante alcune limitazioni, è stata aperta alle ore 15 di ieri, mercoledì 7 maggio, e già quest'oggi è stato registrato il sold out: chi volesse infatti comprare un tagliando per la sfida di lunedì, recandosi sul portale autorizzato alla vendita si accorge immediatamente che il settore ospiti è totalmente esaurito. L'ennesima dimostrazione di attaccamento di un popolo, quello dei tifosi viola, che al di la dei risultati non cesserà mai.