Brignoli: "De Gea? Portiere fuori categoria. La Fiorentina avrà voglia di uscire da questo momento..."
Alberto Brignoli, portiere dell’AEK Atene che questa sera affronterà la Fiorentina in Conference League, ha parlato a Sky Sport dei tanti calciatori italiani nonché ex Serie A che militano in Grecia: "Siamo in tanti all’AEK e il campionato greco sta crescendo molto, è piacere.
“Non la prenderemo sotto gamba”
“Sappiamo che la Fiorentina ha avuto delle difficoltà, ma è una squadra forte e con qualità. Sarà una partita difficile: non possiamo affidarci al fatto che abbia avuto un inizio complicato, non la prenderemo sotto gamba”.
“I Viola sono in crescita”
"La Fiorentina ha cambiato allenatore da poco: i giocatori avranno voglia di uscire da questo momento, avranno una motivazione maggiore e sicuramente non sarà facile. Davanti hanno grande individualità. Non ci aspettiamo di trovare una squadra in difficoltà, non dobbiamo guardare solo i risultati: sono in crescita, sarà una partita difficilissima".
Il miglior portiere della Serie A?
“Mi piacciono molto Suzuki, Provedel e Caprile, ma devo dire che De Gea è fuori categoria”.