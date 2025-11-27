Brignoli: "De Gea? Portiere fuori categoria. La Fiorentina avrà voglia di uscire da questo momento..."

Alberto Brignoli, portiere dell’AEK Atene che questa sera affronterà la Fiorentina in Conference League, ha parlato a Sky Sport dei tanti calciatori italiani nonché ex Serie A che militano in Grecia: "Siamo in tanti all’AEK e il campionato greco sta crescendo molto, è piacere.

“Non la prenderemo sotto gamba”

“Sappiamo che la Fiorentina ha avuto delle difficoltà, ma è una squadra forte e con qualità. Sarà una partita difficile: non possiamo affidarci al fatto che abbia avuto un inizio complicato, non la prenderemo sotto gamba”.

“I Viola sono in crescita”

"La Fiorentina ha cambiato allenatore da poco: i giocatori avranno voglia di uscire da questo momento, avranno una motivazione maggiore e sicuramente non sarà facile. Davanti hanno grande individualità. Non ci aspettiamo di trovare una squadra in difficoltà, non dobbiamo guardare solo i risultati: sono in crescita, sarà una partita difficilissima".

Il miglior portiere della Serie A?

“Mi piacciono molto Suzuki, Provedel e Caprile, ma devo dire che De Gea è fuori categoria”.