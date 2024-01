Il comune risponde alla Lega Calcio: "Nessuna sorpresa sul Padovani, i lavori stanno per partire e sulla Fiorentina..."

Il Comune risponde alla Lega Calcio

Dopo le novità delle ultime ore, soprattutto quelle legate ad un sopralluogo al Padovani fatto dalla Lega Calcio, il Comune di Firenze ha voluto ribadire la sua intenzione di iniziare i lavori di rinnovamento e ammodernamento dell'impianto, con l’intento di poter ospitar anche le partite casalinghe della Fiorentina durante i labori al Franchi.

Il comunicato stampa sul sito di Palazzo Vecchio

“Stadio Padovani. Palazzo Vecchio sulla relazione della Lega Calcio: tutto come previsto. I lavori di ampliamento dello stadio di rugby stanno per partire. Nel possibile adeguamento per la serie A di calcio saranno rispettate le indicazioni della Lega Calcio. Nessuna sorpresa da Palazzo Vecchio sulla relazione della Lega Calcio in merito allo stadio Padovani. I tecnici della Lega Calcio dicono che il parere allo stato attuale non può essere completo. Hanno dato quindi indicazioni progettuali di cui si terrà conto nel possibile utilizzo del Padovani come stadio temporaneo di calcio durante ai lavori al Franchi, da concordare con Acf Fiorentina. Nel frattempo il Comune va avanti con i lavori al Padovani per il progetto di ampliamento dello stadio di rugby. La procedura di dialogo competitivo si è già avviata e proseguirà sino ad individuare, nel mese di marzo, la ditta che eseguirà i lavori che termineranno entro il 2024.

Ci sarà presto un nuovo incontro del Comune con la Lega Calcio per ulteriori aggiornamenti”.