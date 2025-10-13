Diego Della Valle: "La mancanza di rispetto per la nostra reputazione è una vergogna. Accuse pesanti e ingiuste"

Momento difficile per l'ex proprietario della Fiorentina, Diego Della Valle. L'ex numero uno viola ha rotto il silenzio per difendere con forza la sua azienda dopo le accuse di presunto sfruttamento del lavoro mosse a subfornitori del gruppo Tod’s.

L'inchiesta aperta dalla procura di Milano si incentra su presunti casi di caporalato in opifici cinesi legati alla produzione di calzature di lusso per vari marchi, tra i quali quelli di cui è proprietario DDV.

“Accuse pesanti e ingiuste”

“Non potevo tacere di fronte a un’accusa così pesante e ingiusta - ha detto - Ho sentito dire cose pessime sul mio gruppo, sulla mia famiglia, su mio fratello e i miei figli. Abbiamo fatto dell’etica un valore determinante e del welfare una bandiera”.

“Trattati come delinquenti”

E poi: “Non si dovrebbero raccontare con leggerezza banalità come se fossimo dei delinquenti, senza un contraddittorio al momento opportuno. Crea danni enormi al Paese, all’artigianato, ai giovani che cercano lavoro. Questa mancanza di rispetto per la nostra reputazione è una vergogna".