L'intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha parlato a Lady Radio, toccando vari argomenti dell'attualità a tinte viola, passando dalla situazione societaria della Fiorentina al campo e al mercato.

“La prova di Bologna è stata bella e fa venire i rimpianti per i mesi buttati nel muro. Vanoli ha avuto bisogno di un mese e mezzo per far ritrovare la condizione alla Fiorentina. Ora bisogna fare punti e salvarsi il prima possibile, perché le ultime quattro partite prevedono un calendario difficilissimo. Goretti ha blindato lo spogliatoio, riportando una sacralità che mancava. Vanoli mi è piaciuto quando ha detto che alla salvezza bisogna arrivare attraverso il gioco”.

‘Fortini andava blindato anni fa’

“Catherine Commisso era già attiva nella gestione della Fiorentina, presenziava a molti colloqui importanti. Futuro con Joseph? Serve calma, eviterei di prendere fittonate. Ieri era irriconoscibile, ha avuto un cambiamento fisico e nell’atteggiamento pazzesco. Alla proprietà Commisso tenere la Fiorentina fa gioco, fa comodo avere una squadra di calcio. Nel calcio i benefattori non esistono. Il procuratore di Fortini comanda il calcio in Europa, gestisce più del mercato italiano. Il calciatore andava blindato due anni fa, l’errore è di fondo. Ha un contratto ancora da Primavera ed è in prima squadra da tempo”.

‘Con Paratici si alzano le aspettative’

“In uscita il lavoro fatto finora è molto positivo, anche perché cedere a gennaio i calciatori non è per nulla semplice. Le varie sessioni di mercato, tuttavia, sono state troppo spesso sconfessate da quando c’è questa gestione e anzi, molti calciatori passati da Firenze hanno fatto male in viola e si sono ritrovati altrove. È sempre mancata progettualità, ora le aspettative con Paratici devono per forza alzarsi".