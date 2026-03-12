Shakhtar, Strasburgo e Rayo ipotecano già i quarti in trasferta, il Crystal Palace invece a forte rischio con l'AEK Larnaca

C'è chi ha già quasi ipotecato il passaggio del turno ai quarti di finale di Conference e il riferimento è a Shakhtar Donetsk, Strasburgo e Rayo Vallecano che hanno vinto in trasferta i loro match d'andata contro Lech Poznan, Rijeka e Samsunspor. Un 2-1 per i francesi, 3-1 invece per ucraini e spagnoli.

Chi invece rischia fortemente è il Crystal Palace che ha pareggiato per 0-0 in casa con l'AEK Larnaca e si giocherà il passaggio del turno a Cipro tra una settimana. L'incrocio dei quarti sarebbe proprio contro una tra Fiorentina e Rakow.