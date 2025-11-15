Colombo: "Il gol alla Fiorentina è stato una sorta di magia, un click da cui sono rinato. Viola in lotta salvezza? Ancora presto"

Ha aspettato proprio la Fiorentina per ritrovare il gol, Lorenzo Colombo, autore del 2-2 definitivo dell'ultimo match pre sosta a Marassi. A La Gazzetta dello Sport l'attaccante ha esaltato così il momento:

"Lo definirei come un click, un interruttore della luce che è scattato. Qualcosa di difficile da spiegare, una sorta di magia. Segni e un attimo dopo ti senti rinato, un pieno di energia. Un vero boost. Il pari con la Fiorentina non cambia però la sostanza delle cose, noi abbiamo già la testa sul Cagliari.

La Fiorentina destinata a lottare per la salvezza? E’ troppo presto, negli ultimi anni ho visto di tutto. Squadre che partono forte e poi rallentano, come era accaduto al mio Empoli nella stagione passata e viceversa. Situazioni delle quali non sai darti una spiegazione".