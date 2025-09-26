La FIFA blocca il mercato del Cluj a tempo indeterminato per una "denuncia" della Fiorentina. Ecco cosa sta succedendo

Piccolo terremoto nel calcio rumeno: il Cluj, squadra vicecampione di Romania in carica, è stata sanzionata a tempo indeterminato con un divieto di operare sul mercato. E i motivi della decisione si celano dietro un'operazione di mercato svolta con la Fiorentina.

Le motivazioni del ban

Come riporta gsp.ro, la società viola si sarebbe lamentata per non aver ricevuto i soldi della cessione a titolo definitivo di Louis Munteanu al Cluj, un'operazione andata in porto nell'estate del 2024. E per questo motivo la FIFA ha bloccato il mercato del Cluj fino a che non salderà il proprio debito con la società gigliata.

Le parole del presidente

Il presidente del Cluj Ioan Varga ha commentato la situazione a gsp.ro: “I trasferimenti sono bloccati, ma non è una cosa grave, nel senso che la prossima settimana ci siamo accordati con la Fiorentina per effettuare il pagamento di quei 400.000 euro, cioè l'attuale importo dovuto. Gli italiani mi hanno spiegato che dovevano fare questi passi, non per malizia nei confronti nostri o per mancanza di pazienza, ma perché devono anche fare i loro calcoli finanziari interni. Pagheremo poi altri 1,6 milioni di euro in rate future”.