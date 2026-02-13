Brovarone: "Momento complicato, ma diamo sostegno e fiducia a Vanoli. La Fiorentina chiuda la stagione con lui"

Il momento della Fiorentina è molto delicato, con la partita a Como che rappresenta un ostacolo durissimo da superare e potenzialmente pericoloso. Ne parla anche l'intermediario di mercato Bernardo Vitale Brovarone a Toscana TV.

“La Fiorentina chiuda la stagione con Vanoli”

“Il momento complicato non nasce oggi, prosegue da diverse settimane. Però darei sostegno e fiducia a Vanoli, anche perché in Serie A parlano i numeri, quando si sceglie un terzo allenatore in stagione… si rischia grosso. La stagione deve essere chiusa con Vanoli”.

“Poco feeling tra tecnico e gruppo. Eppure le potenzialità ci sono”

“Per me c'è poco feeling tra l'allenatore e la squadra, anche se da Vanoli ho visto cose interessanti. La rosa ha del potenziale e ho ancora negli occhi la vittoria contro il Bologna, si capisce. Però mi chiedo perché la Fiorentina non abbia proseguito questa strada… Adesso serve una scossa, sembra una squadra senza fame”.