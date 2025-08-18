Confermate le indiscrezioni: niente trasferta a Cagliari per i residenti nella provincia di Firenze, adesso è ufficiale

Ve lo avevamo anticipato la sera di Ferragosto (LEGGI QUI), ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: è stata vietata la vendita di biglietti ai residenti nella provincia di Firenze per Cagliari-Fiorentina.

Le motivazioni

Il provvedimento è stato emesso dalla Prefettura di Cagliari e tra le motivazioni di legge: “per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive”.

E per gli altri…

Per quanto riguarda gli altri supporters gigliati provenienti dal resto della Toscana o dalle altre regioni, dovranno possedere obbligatoriamente la Fidelity Card della Fiorentina per poter accedere allo stadio.