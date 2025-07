La Juventus chiude per il primo acquisto e si rifà la dirigenza: attesa la decisione per il direttore tecnico. Goretti resta tra le opzioni

Giorni di cambiamenti in casa Juventus, dopo l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club per mano del Real Madrid. Sta arrivando Jonathan David, che atterrerà a Torino nelle prossime ore e firmerà con i bianconeri; sarà probabilmente il sostituto dell'ex Fiorentina Dusan Vlahovic, praticamente scaricato dal club. Attese novità anche e soprattutto in dirigenza.

Il dg Damien Comolli è pronto a scegliere direttore tecnico e direttore sportivo, per il quale si dovrà ancora attendere. La decisione sul dt arriverà presumibilmente settimana prossima: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, tra le opzioni c'è ancora Roberto Goretti, che lavora per la Fiorentina. Gli altri nomi sono Francois Modesto (ex Monza, Nottingham Forest e Olympiacos), Giovanni Rossi (Olympique Marsiglia) e Marco Ottolini (Genoa).