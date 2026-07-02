Galbiati: "Viery acquisto importante, la Fiorentina completa una difesa già buona. Chi arriva a Firenze deve..."

Intervenuto a Lady Radio, l'ex difensore viola Roberto Galbiati ha analizzato l'arrivo del nuovo calciatore della Fiorentina, Viery Fernandes, suo omologo arrivato dal Gremio.

‘Non importa il nome, Fiorentina deve acquistare giocatori forti’

“Viery può essere un acquisto importante per la Fiorentina, per completare un reparto difensivo che già aveva dei buoni interpreti. La squadra deve puntare su giocatori bravi, non più o meno conosciuti. Non importa il nome, contano i valori. I calciatori devono giocare per la maglia, perché se non credi nel progetto è inutile”.

‘Chi arriva a Firenze deve conoscere il valore della maglia’

"È vero, c'è stato un cambio generazionale e ormai si trovano pochi calciatori davvero legati a un club, dal momento che molti pensano soprattutto al proprio percorso personale. Chi arriva alla Fiorentina deve conoscere l'importanza e il valore storico della maglia viola".