Viery: "Al Grêmio ho dato tutto, ora mi godo la Fiorentina. Sono onorato di vestire questa maglia" VIDEO

Il nuovo difensore della Fiorentina Viery ha parlato ai canali ufficiali del club viola: “Per me è molto emozionante essere il primo acquisto della stagione. Sono un ragazzo che ha lavorato molto a Porto Alegre, per il Grêmio ho dato tutto. E ora mi godo questo momento speciale, mi sento onorato di vestire la maglia della Fiorentina”.

“Per il Grêmio ho dato tutto, ora mi godo questo momento”

Lontano da casa? “In realtà a 10 anni mi sono subito trasferito da solo nel sud del Brasile. Questa però è diversa, è la prima volta in Europa. Mi mancheranno i miei amici, ma anche il cibo brasiliano. Giocatore a cui mi ispiro? Ce ne sono diversi. Ammiro Sergio Ramos e Maldini, mi piace molto anche van Dijk. Ce ne sono anche altri, cerco di rubare loro qualcosa per migliorare il mio gioco”.

“Ho un'ottima tenuta fisica. Mi piace partecipare al gioco”

Sul modo di difendere: “Sono un calciatore con un'ottima tenuta fisica, sfrutto la mia forza e mi piace partecipare anche alla fase di costruzione del gioco. Mondiale? Il mio Brasile può sicuramente arrivare in finale. Ieri non ho visto la partita, ero sull'aereo che mi ha portato qui a Firenze”.