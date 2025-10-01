L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche a Sky Sport: “La partita ha un significato importante, sarebbe fondamentale iniziare bene questo girone. Siamo partiti con l'obiettivo di valutare la Conference come qualcosa di veramente importante. La Fiorentina ha sempre fatto bene in questa competizione, vogliamo ripeterci. Serve anche per noi, l'inizio non è stato quello che volevamo dunque vogliamo punti utili per la classifica e per il morale”.

“Non è una questione di rapporti, dobbiamo alzare la qualità”

Dall'allenamento alla partita, cosa manca? “Dobbiamo alzare la nostra qualità. Dal gesto tecnico alla soluzione migliore, ma si intende anche la qualità della propria determinazione. Ci sono tante situazioni in cui possiamo essere più performanti. Quando i risultati non vengono, si pensa sempre che ci siano altre situazioni… non è assolutamente così. Dobbiamo semplicemente alzare il livello, il problema non è la mancanza di compattezza o di condivisione. Non è una questione di rapporti”.

“Nel momento in cui siamo, come potremmo sottovalutare la partita?”

“Nel momento che stiamo vivendo, non può esserci il rischio di sottovalutare questa partita. Cominciare col piede giusto ci darebbe tante situazioni favorevoli, in più le partite in Europa non sono mai facili. Lo abbiamo imparato al ritorno del preliminare. Sappiamo di non doverci illudere e che non sarà una passeggiata. Nelle ultime gare siamo arrivati a proporre tante situazioni dove potevamo diventare concreti, sbagliando l'ultima giocata. Dobbiamo essere più lucidi”.