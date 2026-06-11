"Ha contribuito a costruire un centro sportivo nel nostro comune". In arrivo una cittadinanza onoraria per Corvino

Dopo l’addio ufficiale al Lecce, che potrebbe probabilmente coincidere con l’addio definitivo al calcio, il Salento continua a celebrare l’ormai direttore sportivo giallorosso Pantaleo Corvino. Dopo i quasi 10 anni in Puglia, conditi dal record di campionati consecutivi nel massimo campionato, nei prossimi giorni il dirigente verrà insignito di una cittadinanza onoraria.

L'ex ds di Fiorentina e Lecce viene nuovamente celebrato

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il comune di Martignano si prepara a conferire la massima onorificenza a Corvino. La cerimonia pubblica di consegna si terrà domani, venerdi 12 giugno, presso i giardini di Palazzo Palmieri, con inizio alle ore 19,30. Il riconoscimento è stato decretato dal consiglio comunale con una deliberazione dello scorso 9 giugno.

Le motivazioni dietro questa scelta

L'assise consiliare ha accolto Corvino nella comunità grika esprimendo gratitudine e stima per il valore professionale e sportivo dimostrato nel corso della sua carriera dirigenziale. Tra le ragioni principali del conferimento, il contributo determinante alla realizzazione a Martignano di un complesso sportivo di circa 16 ettari di proprietà dell'Us Lecce, definito uno dei più rilevanti investimenti infrastrutturali in ambito sportivo a livello nazionale.