Uno paga l'altro

In un lunedì pirotecnico di mercato è successo anche questo: il fatto che la Fiorentina si sia pagata Beltran con la cessione di Cabral.

Il Benfica, che stava spingendo per prendere l'argentino si è visto scavalcato dai viola proprio sul giocatore del River e allora si è convinto a prendere l'attuale centravanti gigliato. Costo dell'operazione? 20 milioni più cinque di bonus, totale 25 milioni.

Gli stessi che serviranno alla Fiorentina per portare a casa Beltran, anche se il club di Commisso (aspetto che sarà da chiarire più avanti) non sembra essere passato per la via del pagamento della clausola rescissoria (25 milioni appunto) per prendere l'attaccante del River, ma abbia tirato fuori una ventina di milioni ai quali aggiungere una percentuale su un'eventuale, futura, rivendita.

Clausola o non clausola, la copertura economica c'è stata grazie a questa doppia via.