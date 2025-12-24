Vincenzo Guerini, ex calciatore, allenatore nonché dirigente della Fiorentina, ha parlato in esclusiva a Fiorentinanews.com dell'annata terribile della sua vecchia squadra.

Si aspettava un tracollo del genere?

“Assolutamente no. Sfido chiunque a pensare una cosa del genere. Ancora però mi sarebbe piaciuto sapere cosa è successo con Palladino. Quantomeno con Pioli ci sono state dinamiche più chiare, il 90% del mercato è stato fatto su richiesta del tecnico. Io, come tanti altri, ero sicuro che la Fiorentina avrebbe lottato quantomeno per la Champions, se non addirittura per l'Europa League. La posizione attuale del club è impensabile, anche per il brevissimo tempo in cui ci è finita. Una vittoria su 16 è un risultato pessimo”.

Secondo Lei, di chi è stata la colpa?

“Un caso più unico che raro. Sono tutti colpevoli, soprattutto i giocatori, che non hanno avuto la minima forza di reagire e zero amor proprio. La situazione è ancora potenzialmente recuperabile ma ci vorrà un autentico miracolo”.

E sul nuovo dirigente in arrivo…

“Stanno mancando tutti i ruoli, tutti quanti. Qui si devono dare una smossa tutti, a cominciare dall'arrivo di Paratici. Finalmente una figura che può portare personalità ed esperienza internazionale”.