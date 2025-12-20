Rinforzi sulle fasce per la Fiorentina? Con il possibile addio di Dodô, occhi su un terzino italiano

Il laterale della Fiorentina Dodô è sicuramente tra i protagonisti in negativo di questa stagione. Un rendimento inspiegabilmente deludente per un calciatore su cui c'erano ben altre aspettative. E in ogni caso, il brasiliano potrebbe lasciare a gennaio.

Dodô potrebbe lasciare a gennaio

L'Inter sarebbe pronta a fare un investimento su Dodô, considerando il prezzo piuttosto contenuto e l'esigenza di intervenire a destra. E la Fiorentina? Si starebbe guardando intorno per un profilo adatto a sostituirlo. E avrebbe individuato una concreta alternativa in un terzino italiano.

La Fiorentina ha già un'alternativa?

Secondo quanto riportato da Milannews24.com, Davide Calabria potrebbe concludere l'avventura greca al Panathinaikos dopo pochi mesi. C'è il richiamo di tornare in Serie A, per un'opportunità in un club di rilievo. Sulle sue tracce ci sarebbero Lazio e Fiorentina, entrambe alla ricerca di un profilo d'esperienza già a partire da gennaio.