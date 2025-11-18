Fiorentina-Juventus: dove vedere la partita in DIRETTA TV. Una sola opzione ma stavolta è gratis

La sfida tra Fiorentina e Juventus si giocherà sabato con fischio d'inizio alle ore 18. La gara sarà valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A e sarà trasmessa in diretta da DAZN.

Solo un'opzione per vedere Fiorentina-Juventus in TV

Gli abbonati alla piattaforma, ma non solo in questa circostanza perché ci sarà la visione gratuita del match, potranno dunque seguire la partita su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o ancora a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

