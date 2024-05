Ha vinto la Coppa delle Coppe con la Fiorentina nel 1961 lo storico ex portiere viola Enrico Albertosi, 240 presenze in maglia gigliata, e al Brivido Sportivo ha parlato in vista della finale di Conference League nella quale la squadra di Italiano sfiderà i greci dell’Olympiakos.

‘La Fiorentina avrebbe centrato coppe più importanti con un vero bomber’

‘Alla Fiorentina manca soprattutto un bomber vero, se lo avesse avuto non si sarebbe trovata all’ottavo posto in classifica ma avrebbe ottenuto un posto anche nelle coppe più importanti. Anche in difesa però sono stati commessi degli errori, e hanno pesato. L’Olympiakos gioca in casa e non sarà facile a livello ambientale, giocai col Cagliari ad Atene contro i biancorossi e ricordo una bolgia incredibile. La Fiorentina però si è disimpegnata bene in stadi molto caldi in questi due anni d’Europa, facendo prestazioni migliori fuori casa, quindi potrà competere per la vittoria di questa coppa. Jovetic a Firenze avrà pure lasciato un bel ricordo ma da allora è passato del tempo e non credo sia più il giocatore visto in viola. Comunque è sempre bene avere un occhio di riguardo per gli ex di turno’.

Lo storico ex portiere viola Enrico Albertosi

‘Gestione Commisso un po’ a corrente alternata. Terracciano sbaglia poco’

‘Il mio pensiero su Terracciano? È un portiere molto affidabile, non si rende spesso protagonista di grandi parate ma sbaglia poco. Italiano ha fatto molto bene alla Fiorentina, però tutto dipende da cosa vuol fare la società. L’allenatore si può rimpiazzare e la rosa si può migliorare: tutto dipenderà dalle ambizioni. La gestione di Commisso è andata a corrente alternata. Il Viola Park è stato un grande successo, come il cammino della squadra in Europa. Forse si è andati meno bene nella campagna acquisti’.