Le volontà di Pioli per gli ultimi giorni di mercato (cessioni permettendo): due giocatori per chiudere la rosa

La sensazione è che per vedere altri colpi in entrata dopo Piccoli, la Fiorentina debba iniziare a mettere mano anche al mercato in uscita. Mancano 11 giorni al gong finale e Pioli vorrebbe un altro paio di innesti per completare la sua rosa.

Capitolo vice Dodò

Come scrive il Corriere Fiorentino, l'allenatore viola punta a un vice Dodò. Il colpo però sarà fattibile solo con la cessione di Fortini (in prestito).

E in mezzo al campo…

L'altra volontà dell'allenatore viola sarebbe un centrocampista con caratteristiche offensive che possa stare sulla trequarti. Pellegrini (della Roma) sarebbe il profilo perfetto, ma è al momento fuori portata e non ci sarebbe da sorprendersi se alla fine la Fiorentina pescasse all’estero.