In vista di Fiorentina-Udinese, a Radio Bruno Toscana ha parlato l'ex dirigente bianconero Pierpaolo Marino: “A gennaio molto dipende dai profili che si vogliono acquistare. Da parte della proprietà vedo la volontà di aiutare Italiano, dandogli in mano ulteriore materiale tecnico con cui lavorare. Non sono stupito della posizione in classifica della Fiorentina, magari il quarto posto è oltre le aspettative ma i viola per me partivano tranquillamente tra le prime sei”.

“Un attaccante per la Champions”

E poi ha aggiunto: “I risultati sono frutto di una continuità tecnica e dirigenziale. Tornando al mercato, in questa sessione andrei su una punta che sappia finalizzare. Un centravanti di livello potrebbe davvero permettere alla Fiorentina di occupare un posto in Champions, approfittando della crisi del Napoli”.