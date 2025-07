Anche l'Inter segue con attenzione la situazione legata a Dodô, che sembra sempre più in uscita dalla Fiorentina, soprattutto in vista di una papabile cessione di Dumfries, che piace molto all'estero - Barcellona e City su tutte -. E come riporta Internews.it, i nerazzurri hanno un asso nella manica da giocare.

Nella trattativa per il terzino brasiliano, che ha già avuto contatti coi nerazzurri, l'Inter potrebbe inserire Sebastiano Esposito, molto seguito dalla Fiorentina che vorrebbe fare di lui uno degli attaccanti di riserva dietro a Kean (permanenza permettendo). In settimana è fissato un appuntamento tra l'Inter e l'entourage di Esposito per capire insieme il futuro del ragazzo, che però sembra essere destinato sempre più verso Firenze. Chissa che Dodô non faccia il tragitto opposto.