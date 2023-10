Ieri l'attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez è sceso in campo per 90 minuti nel successo dell'Argentina per 1-0 contro il Paraguay. Una prestazione che ha convinto fino a un certo punto. Lo afferma anche il commissario tecnico dell'Albiceleste Lionel Scaloni.

Ecco le sue parole dopo il match: “Alla Fiorentina Nico gioca a destra, ma può darci tantissimo anche dall'altra fascia. Soprattutto se la squadra avversaria difende a cinque. Ha la grande capacità di colpire al momento giusto e di riuscire a creare l'occasione da solo. Però deve essere più preciso, quando crescerà in questo aspetto migliorerà tantissimo”.