La moglie di De Gea si dà al cinema: "David mi sostiene in ogni mio progetto"

Edurne, la moglie del portierone della Fiorentina, David De Gea, ha intrapreso una nuova ed entusiasmante avventura artistica. Questa volta non si tratta di un progetto musicale o televisivo, ma si è unita al cast del film Entre Viñas (Tra le Vigne) nelle vesti ovviamente di attrice.

Questa non sarà la prima volta di Edurne sul grande schermo, perché ha già debuttato al cinema nel 2025 con El Casoplón, anche se in quel film interpretava se stessa.

Nelle sale l'anno prossimo

Il piano prevede che le riprese si concludano a giugno di quest'anno e che il film arrivi nelle sale cinematografiche nel 2027 grazie ad A Contracorriente Films.

“David mi sostiene sempre”

“Ci sono progetti che vivi... e progetti che ti restano per sempre - ha commentato Edurne - Quanto sono fortunata a condividere questo percorso con colleghi così incredibili! E poi c'è David (De Gea ndr) che mi sostiene in ogni mio progetto”.