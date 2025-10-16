Bara: "Ho un giocatore che potrebbe essere l'erede di Dzeko". Lo porta alla Fiorentina?

Nel corso degli ultimi anni, il procuratore Andy Bara, ha chiuso un paio di operazioni con la Fiorentina, portando in viola Jonathan Ikone e Josip Brekalo. Due giocatori che, per un motivo o per un altro, sono comunque stati due delusioni.

Il nuovo Dzeko

Il manager ha adesso annunciato di avere per le mani un grande talento offensivo: “Ho un giocatore al Borac, Matej Deket, che potrebbe essere il nuovo Edin Džeko” ha detto.

Classe 2009

E ancora: “È un talento straordinario. Ma non c'è bisogno di avere fretta. Ha debuttato come il secondo giocatore più giovane della storia, in Bosnia, ma bisogna avere un po' di pazienza”. Del resto stiamo parlando di un classe 2009. Che possa portare alla Fiorentina anche lui?