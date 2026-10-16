"Delle squadre in Champions, il Como è quella che rischia di più alla ripresa. La Fiorentina ha qualità"

Il giornalista Daniele Garbo e l'ex calciatore Massimo Bonanni hanno rilasciato qualche commento relativo alla Fiorentina (e non solo) durante un collegamento con TMW Radio. Queste le loro parole.

L'opinione di Garbo

“Tra le squadre impegnate in Champions, il Como è quella che rischia di più alla ripresa: ha giocato in trasferta e ha perso, e tutti sappiamo che il viaggio incide, poi la Fiorentina ha qualità per metterlo in difficoltà. Delle quattro italiane in Champions, è sicuramente quella che rischia di più”.

La risposta di Bonanni

“Anche secondo me la Fiorentina potrebbe creare qualche scompiglio in più al Como rispetto alle altre avversarie. Non credo che il viaggio abbia influito: si è giocato in Olanda, non in Russia, non è un viaggio interminabile e non credo sia una problematica seria".