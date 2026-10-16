Il Como cambia volto in vista della Fiorentina. Le mosse di Fabregas per ritrovare il successo

Il Como si avvicina alla trasferta di Firenze dopo l'inaspettata sconfitta di Champions League contro il Feyenoord. Fabregas vuole invertire la rotta e rilanciare le ambizioni della propria squadra.

Momento difficile

Il Como, complice anche la lunga pausa nazionali, non trova il successo in campionato dal 14 settembre e, dopo anche la recente sconfitta in Champions League, è necessario tornare presto al successo per non perdere il treno delle prime della classe.

Le scelte di Fabregas

Sono diverse le novità alle quali starebbe pensando Fabregas. Rispetto alla partita contro il Feyenoord, atteso il ritorno di Butez tra i pali al posto di Sanchez. In attacco dovrebbe invece partire dal primo minuto Douvikas, mentre a centrocampo Da Cunha è candidato a riprendersi una maglia da titolare. Possibile spazio anche per Couto sulla fascia destra, mentre sulle ali d'attacco, dato il probabile forfait, potrebbe avere una maglia da titolare Jesus Rodriguez.