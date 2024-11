Arrivano dichiarazioni del Capogruppo Lega in Palazzo Vecchio, Guglielmo Mossuto e del Capogruppo Lega al Quartiere 2, Stefano Nencioni, dopo l'intervento a Radio Tv Serie A del dg viola Alessandro Ferrari.

“Apprendiamo dalla stampa locale che il Direttore Generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è stato protagonista a “Radio Serie A” affermando: “La proprietà Commisso, da quando è arrivata, ha dato messaggi chiari. Avevamo un primo progetto importante che riguardava il nuovo stadio, purtroppo non l’abbiamo potuto fare e ci siamo buttati a capofitto sul nuovo training center, il Viola Park”. Ed ancora, parlando della situazione stadio attuale ha dichiarato il Direttore Generale: “...Commisso mi ricorda spesso che una delle parole che ha imparato a conoscere da quando è arrivato qui è ‘burocrazia’. Lo stadio, oggi come oggi, e ci dispiace per i tifosi e per la squadra, è un cantiere. A oggi tutto questo è considerato un ‘monumento da recuperare’.”

‘Il Sindaco sa distribuire sorrisi e speranza ma non basta, i cittadini sono preoccupati per lo stadio’

“Ci sono delle tempistiche importanti, che ci dicono che forse nel 2029 sarà finito tutto. Questo è un grande handicap per noi, non solo economico ma per tutti”. Parole chiare che fanno emergere una forte amarezza. Ancora oggi ci basiamo soltanto sulla speranza. La speranza, ripetiamo, di un futuro positivo per Firenze la Fiorentina ed i suoi tifosi, ma con quali certezze e tempi? Sarà eseguita realmente la copertura di tutto lo stadio? E con quali fondi? Quando riavremo disponibile per i tifosi la Curva Fiesole? Sarà possibile già averla nel 2025? Che ne sarà del centenario della Fiorentina (2026) ed in quale “stato” avremo lo stadio? E con quale capienza? Tutte domande che ad oggi non hanno risposta. Il Sindaco sa distribuire sorrisi e speranza ma ciò non basta. Fa solo preoccupare i cittadini”.