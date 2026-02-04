Due calciatori della Fiorentina (e uno appena partito) finiscono nella Flop 11 della Serie A da inizio campionato ad oggi

In quella che sarà ricordata come una delle peggiore stagioni della storia della Fiorentina, e che speriamo possa concludersi nella maniera meno sportivamente tragica possibile, sono pochissimi i calciatori che sono stati in grado di offrire un buon rendimento. Molti di più gli insufficienti, al punto che ben due viola rientrano al momento nelle Flop 11 del campionato.

Due viola… e mezzo

Una speciale formazione che tiene conto, ruolo per ruolo, dei calciatori con la media voto più bassa dopo 23 giornate. Per quanto riguarda la Fiorentina ci sono dunque Marin Prongracic, che con una media di 5,60 è il peggior centrale difensivo insieme a Pezzella della Cremonese, e Cher Ndour, che insieme a Marin e Sohm (i cui voti comunque fanno riferimento alle prestazioni in maglia viola) compone il peggior centrocampo della Serie A.