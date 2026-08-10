A Madrid si sfregano le mani: "La Fiorentina è la squadra ideale per Mastantuono, Grosso sta costruendo il telaio adatto a lui"

Da questa settimana, con Franco Mastantuono finalmente unitosi ai compagni per iniziare a preparare la prima partita di Coppa Italia e poi l'esordio in A, da Madrid gli occhi saranno puntati su Firenze e la Fiorentina. E non saranno occhi banali, vista la portata di un club come il Real Madrid. Il portale Marca, uno dei principali in Spagna, ha dedicato a Mastantuono una delle sue copertine online, partendo dalla grande accoglienza il giorno dello sbarco a Peretola.

La Fiorentina equipo ideal

A Madrid sono convinti: la Fiorentina è la squadra ideale per Mastantuono, per ambiente, per livello a cui sta cercando di tornare e anche per il vestito che gli sta cucendo addosso Fabio Grosso. Il ‘Calcio’ (come chiamano in Spagna la Serie A, ndr) viene visto come quello più accogliente storicamente per gli argentini, inoltre il 4-3-2-1 per il 2007 sarebbe ideale per lasciargli spazio e libertà d'azione. Se a Firenze insomma non vediamo l'ora di vederlo all'opera, il sentimento è condiviso anche a Madrid.