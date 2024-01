Identikit terzino, non c'è solo la pista Bundesliga. Sta sfumando Mazzocchi, la Fiorentina guarda a Verona

Il terzino destro è una priorità per la Fiorentina. Ma non c'è solo Lukas Klostermann in lista, per quanto sia il nome di maggior prestigio e l'occasione di mercato più intrigante. La Viola ha alternative pronte in Serie A, in particolare guardando una squadra.

Firenze-Verona per il terzino

Come riporta La Nazione, è più semplice arrivare a uno dei due giocatori del Verona che la Fiorentina ha già puntato, ovvero Marco Davide Faraoni e Filippo Terracciano. Entrambi interessano al club viola, che in caso dovrà fare una scelta.

Mazzocchi? Praticamente già sfumato. Prosegue un'ingarbugliata trattativa con il Napoli, club al quale tuttavia sembra destinato.