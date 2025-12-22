Pruzzo: "Gudmundsson un anarchico, adesso l'ha capito anche Vanoli. Paratici? Non sono sorpreso"

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio, intervenendo sulla situazione in casa viola dopo la vittoria contro l'Udinese.

Le parole di Pruzzo

“La vittoria di ieri è stata la prova che durante una gara, se prendi fiducia, va tutto meglio. Io però spero che la vittoria non faccia pensare che si sia risolto tutto. Certo è che hai capito che non sei certo un fenomeno, ma nemmeno una squadra da ultimo posto in classifica”

Su Gudmundsson

“Gudmundsson è un anarchico. Quello che ha fatto vedere contro l'Udinese è quello che sa fare quando sta bene, ma niente gli impediva di farlo prima. Ma lui è così. Se lo ingabbi in tatticismi lo perdi. Credo Vanoli adesso lo abbia capito. Paratici? Non sono sorpreso. È un grande professionista, ma non so da dove inizierà a mettere le mani in questa Fiorentina"