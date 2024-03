Le mille e una notte di Castrovilli: è l'ora dell'ex numero dieci. Un jolly in più per Italiano

Le mille, come le beghe vissute e risolte (si spera), e una notte, quella di stasera che potrebbe celebrare il ritorno definitivo di Gaetano Castrovilli nella realtà viola. Una realtà da cui uscì di fatto in quel Sassuolo-Fiorentina del giugno 2023, che gli costò la finale di Conference. Poi la quasi cessione in Premier, il reintegro con operazione al ginocchio annessa: quest'anno solo un'apparizione in Primavera e contro il Milan forse i primi minuti agli ordini di Italiano. Per il tecnico siciliano, l'ex numero dieci può essere il jolly di fine stagione, prima dell'addio definitivo, salvo sorprese sul contratto.