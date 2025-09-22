Nzola buca Conte ma non basta: il prossimo avversario della Fiorentina cade ancora. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è conclusa con Napoli-Pisa la quarta giornata di Serie A. I partenopei di Antonio Conte si sono imposti sui nerazzurri di Alberto Gilardino, ex Fiorentina.

Un ex viola in rete al Maradona

In rete su rigore l'ex attaccante - ancora di proprietà - della Fiorentina M'Bala Nzola. Un gol intorno all'ora di gioco che ha momentaneamente pareggiato i conti, rispondendo a Gilmour che l'aveva aperta nella prima frazione.

K.O. per il prossimo avversario della Fiorentina

Il Napoli ha risposto a dovere, prima con Spinazzola e poi con Lucca (ex dell'incontro), portando il risultato sul 3-1. Quasi allo scadere dei giochi, il giovanissimo Lorran ha siglato la rete del definitivo 3-2. Insomma il Pisa arriverà allo scontro con la Fiorentina con un solo punto in classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 12, Juventus 10, Milan 9, Roma 9, Atalanta 8, Cremonese 8, Como 7, Udinese 7, Cagliari 7, Inter 6, Bologna 6, Torino 4, Lazio 3, Sassuolo 3, Verona 3, Fiorentina 2, Genoa 2, Parma 2, Lecce 1, Pisa 1.