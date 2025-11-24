Vanoli ha già fatto centro con Ranieri. Ma ora è partita l'operazione Comuzzo

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, si è posto tutta una serie di obiettivi, di squadra certo, ma alcuni anche relativi ai singoli.

Comuzzo

Uno di questi, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, è quello di riportare Pietro Comuzzo ad essere centrale nello schieramento viola: c'è bisogno di un suo pieno recupero alla causa.

Ranieri ok

Un altro, sempre secondo il quotidiano sportivo, è già stato centrato: l’atteggiamento di Luca Ranieri. L’allenatore lo aveva rassicurato sulla fascia da capitano, aggiungendo però che non gli piaceva il suo modo di eccedere nelle proteste in campo. Sabato sera Ranieri ha protestato, ma senza esagerare e senza sceneggiate, solo sul rigore poi tolto alla Juventus con l'intervento del Var.